Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 февраля 2022 8:33

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 февраля 2022 года: умерло еще 9 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 февраля 2022 года
Сергей Швецов
Число умерших от коронавируса в Тюмени 27 февраля 2022 года увеличилось на 9.

Число умерших от коронавируса в Тюмени 27 февраля 2022 года увеличилось на 9.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 27 февраля 2022 года увеличилось на 9. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 904 человека.

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 137 596 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.