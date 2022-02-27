В Тюмени проведут конкурс-выставку масленичной куклы «Хороша Маслёна». Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени проведут конкурс-выставку масленичной куклы «Хороша Маслёна». Он пройдет в ДК «Торфяник».

Индивидуальные авторы и коллективы могут представить семейные, трудовые, школьные, студенческие, самодеятельные и т.д. работы. Для участников предполагаются три возрастных категории: от 8 до 13 лет, от 14 до 18 лет и все, кто старше 19 лет.

Есть требования к куклам: высота не более одного метра, ярко выраженный славянский колорит. Приветствуются традиционные формы выполнения изделий. Работа должна быть устойчивой, удобной при транспортировке, передает «Вслух.ру».

Заявки и работы принимаются до 3 марта включительно в ДКиТ «Торфяник»: ул. Малышева, 26. Телефон для справок: 8 (3452) 458-328.