Нутрициолог советует тюменцам кушать авокадо во время романтического ужина

Нутрициолог Юлия Литвинская советует тюменцам кушать авокадо во время романтического ужина. Это высокопитательный фрукт, богатый калием, магнием, фосфором, витамином А, К и бета каротином.

– В список вошли и морепродукты, которые богаты белком, цинком, полезны для выработки гормонов. Финики, аюрведа советуют для мужского здоровья, незаменимы при упадке сил и хронической усталости. Имбирь, например, стимулирует обмен веществ, помогает усвоению белковой пищи, – рассказала эксперт здорового питания.

Также она отметила, что обязательно добавила бы и шоколад, ведь он стимулируют выработку серотонина – гормона удовольствия и радости, сельдерей, богатый на витамины и минералы состав, содержит энзимы, которые помогают перевариванию и усвоению белковой пищи, противовоспалительные свойства, передает «Тюменская область сегодня».