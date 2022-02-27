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Здоровье27 февраля 2022 14:32

Нутрициолог советует тюменцам кушать авокадо во время романтического ужина

Сергей Швецов

Нутрициолог Юлия Литвинская советует тюменцам кушать авокадо во время романтического ужина. Это высокопитательный фрукт, богатый калием, магнием, фосфором, витамином А, К и бета каротином.

– В список вошли и морепродукты, которые богаты белком, цинком, полезны для выработки гормонов. Финики, аюрведа советуют для мужского здоровья, незаменимы при упадке сил и хронической усталости. Имбирь, например, стимулирует обмен веществ, помогает усвоению белковой пищи, – рассказала эксперт здорового питания.

Также она отметила, что обязательно добавила бы и шоколад, ведь он стимулируют выработку серотонина – гормона удовольствия и радости, сельдерей, богатый на витамины и минералы состав, содержит энзимы, которые помогают перевариванию и усвоению белковой пищи, противовоспалительные свойства, передает «Тюменская область сегодня».