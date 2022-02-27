Ученые из Тюмени выяснили, кто больше всех стрессует после коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ученые из Тюмени выяснили, кто больше всех стрессует после коронавируса. Так, вероятность развития депрессии у переболевших ковидом женщин в три раза выше, чем у мужчин.

Признаки стресса, у пациентов состоявших в браке, выявлены реже, чем у холостяков. Кстати, ковид влияет не только на функциональное состояние органов и систем, в том числе, он негативно воздействует на психику и на психологическое состояние. Результаты исследования опубликованы в коллективной монографии «COVID-19. Первый опыт».

– В целом развитие любых острых инфекционных заболеваний способствует появлению тревожных симптомов, страхов, переживаний, связанных с лечением и исходом для здоровья, – сообщили «Тюменской линии» медики.