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Здоровье27 февраля 2022 13:23

Ученые из Тюмени выяснили, кто больше всех стрессует после коронавируса

Сергей Швецов
Ученые из Тюмени выяснили, кто больше всех стрессует после коронавируса.

Ученые из Тюмени выяснили, кто больше всех стрессует после коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ученые из Тюмени выяснили, кто больше всех стрессует после коронавируса. Так, вероятность развития депрессии у переболевших ковидом женщин в три раза выше, чем у мужчин.

Признаки стресса, у пациентов состоявших в браке, выявлены реже, чем у холостяков. Кстати, ковид влияет не только на функциональное состояние органов и систем, в том числе, он негативно воздействует на психику и на психологическое состояние. Результаты исследования опубликованы в коллективной монографии «COVID-19. Первый опыт».

– В целом развитие любых острых инфекционных заболеваний способствует появлению тревожных симптомов, страхов, переживаний, связанных с лечением и исходом для здоровья, – сообщили «Тюменской линии» медики.