Тюменцам объяснили, как отследить посылку с помощью трек-номера. Он состоит из 14 цифр.

– Отслеживать почтовое отправление можно оперативно по трек-номеру на сайте или в мобильном приложении Почты России. В строке РПО последняя цифра в чеке напечатана через пробел, но клиенту при отслеживании вводить его нужно без пробелов, – сообщили в УФПС по Тюменской области.

Если посылку, письмо или бандероль отправили вам – трек-номер для отслеживания нужно узнать у отправителя (интернет-магазины обычно указывают его на странице заказа). Поэтому при оформлении заказов по возможности просите продавца оформлять регистрируемое отправление.

Регистрация в личном кабинете поможет также сохранять список отправлений, чтобы каждый раз не вводить трек-номера заново, получать оповещения о перемещении отправлений на электронную почту, а также просматривать историю отправлений, передает «МегаТюмень».