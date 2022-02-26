Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 февраля 2022 года: заболели 1 846 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 1 846 случаев заболевания, 471 из которых приходится на детей. Всего с начала пандемии заразились 161 080 человек.

На данный момент 24 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 30 334 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 2 340 человек, за весь период – 109 435.

Вакцинированы против коронавируса 1 127 570 жителей, полный курс прошли 1 069 199 тюменцев.

В России выявлено 122 995 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 324. Всего в стране зарегистрировано 16 175 023 случая. Излечились от коронавируса 181 343 человека, скончались - 793.