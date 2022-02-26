Погода на 26 февраля в Тюмени: солнечный день

Погода на 26 февраля в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 26 февраля, тюменцев ожидает солнечное небо и небольшое понижение температуры. Днем столбики термометров покажут -3 градуса, к вечеру ожидается уже - 5, а ночью похолодает до -7. Также горожан ждет юго-западный ветер со скоростью 4-2 м/с.

Православные христиане почитают в этот день Святого Мартиниана. Ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. Также этот день называли светлым. Было принято выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Существовали для этого дня и свои приметы. Если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой.