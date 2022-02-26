Эксперты помогут молодым тюменцы разработать свой медиапродукт Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области пройдет трехнедельная образовательная программа «Digital-завод». С 21 марта по 16 апреля ее участники прослушают лекции на тему digital-среды, на которых расскажут об актуальных трендах и форматах.

Разработать идею и паспорт проекта помогут федеральные и региональные эксперты. Затем последует публичная защита, после которой определят четыре проекта-победителя. Далее команды молодежных пространств Тюмени помогут им создать и реализовать готовый медиапродукт.

- В Тюмени активно развиваются медиаиндустрии. Такие проекты, как «Digital-завод», дают возможность прокачать навыки разработки и продвижения проектов с использованием цифровых технологий, пообщаться с экспертами в этой области, получить от них помощь в реализации своего медиапродукта, - рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.

Подать заявку на участие необходимо с 28 февраля по 17 марта. Участвовать в «Digital-заводе» могут команды от трех человек: студенты высших и среднеспециальных образовательных учреждений Тюмени, лидеры и руководители молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, а также молодежные некоммерческие организации города Тюмени и юга Тюменской области.

Участники могут выбрать одно из четырех направлений: интерактивная платформа, документальный короткометражный фильм, фотоистория с дополненной реальностью и digital книга.

Напоминаем, что «Digital-завод» - это проект, направленный на приобретение навыков разработки и продвижения проектов на социальные темы с использованием цифровых технологий, сообщает Мой портал.