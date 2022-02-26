Выпускница школы предпринимательства открыла студию парикмахерского искусства в Тобольске

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Жительница Тобольская Марина Козьякова, окончившая школу социального предпринимательства, открыла в родном городе студию парикмахерского искусства. Кстати, что за плечами у сибирячки уже 18 лет стажа парикмахера-колориста.

Сейчас в команде предпринимателя работают два мастера, в планах - трудоустроить еще двоих, а также привлечь в образовательный процесс двух педагогов-практиков.

- На школе социального предпринимательства я впервые окунулась в цифры и получила знания, которые были нужны для запуска проекта, - рассказала

В будущем тоболячка планирует выкупить помещение и создать команду из лучших мастеров Тобольска.

Отметим, что школу социального предпринимательства команды Инвестиционного агентства Центра «Мой бизнес» тоболячка окончила в ноябре 2021 года, она проходила в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Затем женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а в феврале 2022 года запустила школу-студию при поддержке образовательной программы СИБУРа, сообщает Тюменская линия.