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Общество26 февраля 2022 14:23

Юрист рассказала тюменцам, как вернуть деньги за некачественные продукты

Если магазин не идет навстречу, то стоит обратиться в суд
Марина Прохорова
Юрист рассказала тюменцам, как вернуть деньги за некачественные продукты

Юрист рассказала тюменцам, как вернуть деньги за некачественные продукты

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменка Маргарита Бодрова, разделывая курицу для ужина, обнаружила внутри зеленые волокна. Женщина не стала выяснять, можно ли это есть, и сразу обратилась в магазин. В итоге продавец вернули деньги, но так бывает не всегда.

По словам юриста Гульдане Гасановой, иногда кассиры могут не знать законов и отказать в возврате денег.

- Могут отказаться, сказать, что покупатель уже вскрыл упаковку и попробовал продукт. В этом случае нужно составить письменную претензию на имя магазина. Если даже так получить деньги не удалось, то нужно найти эксперта, опираясь на выводы которого можно обратиться в суд, где уже проведут полноценную экспертизу, - рассказала юрист.

Другой вариант - обратиться в Роспотребнадзор. Как правило, после воздействия ведомства магазин оперативно возвращает деньги, сообщает Вслух.ру.