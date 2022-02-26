Тюменки смогут примерить наряды горожанок XIX века

Фото: ТЕКУТЬЕВка, соцсети

Прекрасных жительниц областной столицы приглашают на встречу «Женские «штучки» от тюменских горожанок», которая пройдет 2 марта в библиотеке истории города им. Текутьева. Начало - в 16:00.

Тюменки смогут побывать в атмосфере дамской гостиной XIX века, а также примерить платья, шляпки и другие аксессуары женщин того времени.

Наиболее быстро погрузиться в атмосферу Тюмени конца XIX - начала XX веков помогут жена бухарского купца Альмира Ханум, жена аптекаря Мальвина Зеневич и тюменская купчиха Аполлинария Шешукова. Они расскажут, что увлекало и занимало тюменских барышень в повседневной жизни.

Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи по телефону: 8-912-3823293, сообщает Тюменская линия.