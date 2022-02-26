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Общество26 февраля 2022 8:13

Тюменская дачница поделилась секретом, как вырастить вкусные помидоры из магазинных

Оказалось, все очень просто
Марина Прохорова
Тюменская дачница поделилась секретом, как вырастить вкусные помидоры из магазинных

Тюменская дачница поделилась секретом, как вырастить вкусные помидоры из магазинных

Фото: Вера Зенина

Тюменские огородники уже начали готовиться к новому дачному сезону - закупили семена, достали ультрафиолетовые лампы и емкости для рассады. Среди заядлых садоводов-любителей оказалась Алена Васильева, которая научилась выращивать собственные помидоры черри из магазинных, сообщает Тюменская область сегодня.

- Я уже давно покупаю в тюменских магазинах черри местного производства. Они очень вкусные, но не всегда есть в продаже. Мне захотелось обзавестись таким сортом на своей грядке, но я не знала его названия. Как-то я наткнулась в сети на способ выращивания помидор прямо из плодов и успешно его опробовала, - поделилась дачница.

И так, чтобы вырастить черри на балконе из магазинной помидорки, нужно взять емкость с грунтом, разрезать плод пополам и посадить в землю срезанной стороной (семечками) кверху. Обязательно присыпать грунтом и поливать. Когда всходы появятся, их можно проредить, потому что расти они могут очень обильно. А в фазе четырех настоящих листиков их стоит пересадить в отдельные емкости.

- Зимой эти саженцы изредка плодоносили у меня на утепленном балконе, а весной я высадила их в теплицу. Там они вытянулись, разрослись и стали активно давать новые плоды. В этом году я решила снова посадить эти черри и повторить эксперимент, - добавила огородница.