Тюменская дачница поделилась секретом, как вырастить вкусные помидоры из магазинных Фото: Вера Зенина

Тюменские огородники уже начали готовиться к новому дачному сезону - закупили семена, достали ультрафиолетовые лампы и емкости для рассады. Среди заядлых садоводов-любителей оказалась Алена Васильева, которая научилась выращивать собственные помидоры черри из магазинных, сообщает Тюменская область сегодня.

- Я уже давно покупаю в тюменских магазинах черри местного производства. Они очень вкусные, но не всегда есть в продаже. Мне захотелось обзавестись таким сортом на своей грядке, но я не знала его названия. Как-то я наткнулась в сети на способ выращивания помидор прямо из плодов и успешно его опробовала, - поделилась дачница.

И так, чтобы вырастить черри на балконе из магазинной помидорки, нужно взять емкость с грунтом, разрезать плод пополам и посадить в землю срезанной стороной (семечками) кверху. Обязательно присыпать грунтом и поливать. Когда всходы появятся, их можно проредить, потому что расти они могут очень обильно. А в фазе четырех настоящих листиков их стоит пересадить в отдельные емкости.

- Зимой эти саженцы изредка плодоносили у меня на утепленном балконе, а весной я высадила их в теплицу. Там они вытянулись, разрослись и стали активно давать новые плоды. В этом году я решила снова посадить эти черри и повторить эксперимент, - добавила огородница.