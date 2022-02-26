Тюменский тренер рассказала о специфике занятий юных триатлонистов

Фото: спортивная школа №4 г. Тюмени, соцсети

Тюменские триатлонисты уже не первый раз показывают хороший результат на соревнованиях. Так, в конце прошлого года воспитанники спортшколы №4 привезли бронзу с кубка России. Также они заняли призовые места в первенстве по дуатлону. Однако не все знают, как же обучают детей этому виду спорта.

- В секцию ребят принимают с 9 лет, набор идет постоянно, но отток большой - не все выдерживают ритм. Только в бассейне спортсмены проводят семь часов в неделю, а еще нужно заниматься на велотренажерах и бегать. Спорт непростой, нужно еще и постоянно ездить по городу - занимаемся в разных местах. Детям, которые не привыкли к постоянным перемещениям, сложновато, - рассказала тренер по триатлону спортивной школы №4 Екатерина Казарян.

На данный момент этот спорт только набирает обороты в России. Не исключено, что в будущем у него появится много последователей, сообщает Вслух.ру.