Владимир Якушев заявил, что обновление закона о местном самоуправлении назрело давно. Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что обновление закона о местном самоуправлении назрело давно. Проект этого закона принят Государственной думой в первом чтении, его рассмотрение во втором чтении ожидается в начале июня.

– В стране проведена огромная работа по становлению института местной власти. Однако здесь остается еще немало проблем и нерешенных вопросов, – отметил Якушев.

По его словам, надо распространить зафиксированный в обновленной Конституции принцип единства публичной власти на все ее уровни, включая местное самоуправление. После – повысить уровень ответственности муниципальных руководителей и обеспечить баланс их прав и обязанностей.

Полпред напомнил, что предлагается создать одноуровневую систему местной власти, упразднив городские и сельские поселения, а также муниципальные районы.