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Общество27 февраля 2022 9:23

Жители Тюмени узнали о подкормке комнатных растений весной

Сергей Швецов
Жители Тюмени узнали о подкормке комнатных растений весной.

Жители Тюмени узнали о подкормке комнатных растений весной.

Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени узнали о подкормке комнатных растений весной. Наблюдая за их состоянием, нужно выбрать первую дату подкормки.

– Начинайте уход за растениями весной с пересадки и поливов. Только после смены ёмкости или замены верхней части субстрата, адаптации и начала привычных «летних» поливов придет время постепенно возобновлять подкормки. Не раньше, чем через 2-3 недели после достижения стандартной частоты полива или замены верха субстрата. И не раньше, чем через 5-6 недель после пересадки, – рассказала цветоводка Нина Петрова.

Цветоводы рекомендуют использовать комплексные сложные удобрения. Если вы все же хотите попробовать добиться большей зеленой массы за счет внесения дополнительной порции азота, то проводите такие подкормки небольшими дозами, чтобы не навредить растениям, передает «АиФ - Западная Сибирь».