Тюменцам расскажут, как уберечь детей от кибермошенников. Такую миссию на себя взял специалист в области кибербезопасности из Москвы Глеб Рыбьяков. Он выступит в прямом эфире в социальной сети Вконткте выступит.

Он объяснит, почему подростки и взрослые становятся жертвами кибермошенников, расскажет об ошибках, которые совершают пользователи в сети. Родители узнают, как правильно защищать свои данные, и почему важно следить за тем, какая информация размещается в соцсетях.

Прямой эфир пройдёт в группе «Киберпатруль Тюменской области» в социальной сети «Вконтакте» 28 февраля 16:00, передает «МегаТюмень».