Депутаты облдумы подвели итоги правового просвещения населения Тюменской области. Фото - duma72.ru.

Депутаты областной думы подвели итоги правового просвещения населения Тюменской области. Важные данные прозвучали на очередном заседании соответствующего совета. Провел его заместитель председателя регионального парламента Владимир Нефедьев.

– В 2021 году прокуратура области провела 8 673 мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию. Это больше, чем в 2020 году. В связи с ростом преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий особое внимание было уделено разъяснению (в том числе в средствах массовой информации) мер предосторожности от противоправных действий злоумышленников в интернете, направленных на профилактику хищений денег с банковских карт граждан, – сообщила старший помощник прокурора региона по правовому обеспечению Ольга Луговская.

По ее информации, в прошлом году во всех подведомственных департаменту образования и науки Тюменской области образовательных организациях среднего специального и высшего образования были проведены просветительские встречи с работниками прокуратуры региона. В основном речь шла о проводимых в трудовых коллективах и в образовательных организациях мероприятиях, на которых людям разъясняли трудовое, жилищное, административное и уголовное законодательство, а также законодательство в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики правонарушений.

Кроме того, затрагивались вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, коррупционных и экстремистских проявлений, защиты прав участников долевого строительства жилья. Стоит отметить, что все материалы выступлений готовили специалисты. Они учли анализ поступивших и рассмотренных обращений граждан, в том числе при организации горячих линий.

Также на заседании стало известно, что полицейские в 2021 году провели 11 575 мероприятий по правовой пропаганде. Так, сотрудники ведомства не только издавали и распространяли печатную продукцию, но и публиковали материалы в СМИ, в интернете, проводили информационно-пропагандистские акции правовой направленности.

– В связи с ростом на протяжении последних лет преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий особое внимание было уделено их профилактике, а также профилактике совершаемых в отношении несовершеннолетних административных правонарушений и преступлений и профилактике преступлений, совершаемых самими несовершеннолетними, – сообщила заместитель начальника правового отдела Управления МВД России по Тюменской области Светлана Заводнова.

Владимир Нефедьев отметил, что все эти меры очень актуальны в настоящее время. Он предложил работать в том же ключе, продолжая активное сотрудничество с советом.

– Перспективными направлениями деятельности в 2022 году определены организация и проведение публичных мероприятий совета – форум, конкурсы, просветительские мероприятия для населения по актуальным вопросам повышения правовой культуры и юридической грамотности, защиты прав детей, безопасности граждан от мошеннических действий, защиты прав потребителей, повышения профессионального мастерства юристов, – резюмировал Нефедьев.

Ранее «Комсомольска правда» – Тюмень» писала, что тюменцам объяснили, куда обращаться при отключении света и воды. Отключение услуг производится по определенным правилам.

– Должника должны уведомить заранее и дать время добровольно выплатить накопившуюся сумму. А уведомлять о ремонте и сопутствующем отключении коммунальные компании должны минимум за 10 дней. К сожалению, предприятия допускают нарушения, – рассказала прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Ирина Калинина.

По ее словам, если в квартире нет воды или света, надо обратиться в свою управляющую организацию, а жителям частных домов – в ресурсоснабжающую компанию. Тюменцы вправе письменно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или территориальную прокуратуру.