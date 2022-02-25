В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций. Фото - Сбер.
В СберБанке ответили на самые волнующие вопросы россиян, связанные с введением санкций и работой банка.
– Какие ограничения возникли после введения санкций?
– Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет – банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
– Как купить или продать валюту?
– Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
– Могу ли я получить валюту со своего счета?
– Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.
– Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?
– Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.
Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.
– Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?
– Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме, без ограничений.
– Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
– Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
– Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?
– Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.