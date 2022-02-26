Тюменские школьники и студенту узнают о медицине военных лет

Фото: Тюмень - город госпиталей, соцсети

В 2021 году Тюмени присвоили звание «Город трудовой доблести», но далеко не все могут знать о том, какие предприятия, в том числе госпитали, располагались в областной столице во время Великой отечественной войны. А о том, какой вклад в победу внесли тюменские медики, некоторые даже и не задумываются. Исправить это решила команда ТюмГМУ совместно с Клубом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, реализовав в 2015 году уникальный интерактивный проект «Тюмень - город госпиталей».

В этом году привлечь к реализации проекта планируется около двух тысяч человек - учащихся медицинских классов тюменских школ и студентов 1-2 курсов медуниверситета.

- Студенты с удовольствием участвуют в организации проекта, готовят презентации на основании материалов Музея истории нашего университета. Скоро тюменские школьники услышат из уст студентов о подвиге врачей и медсестер, работавших в годы войны в госпиталях, эвакуированных на тюменскую землю, - рассказала куратор проекта и начальник управления молодежной политики Тюменского ГМУ Елизавета Кунгурова.

Организаторы попытаются воссоздать атмосферу военного госпиталя, чтобы наглядно продемонстрировать специфику работы медицинских специалистов в военное время. Уже 9 мая в здании одного из госпиталей по ул. Республики, 44 пройдет выставка-инсталляция, которую смогут посетить все тюменцы по предварительной записи, сообщает Тюменская область сегодня.