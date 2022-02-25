Эксперт пока не советует покупать тюменцам валюту из-за укрепления рубля. Фото: Вадим Бегун

Эксперт пока не советует покупать тюменцам валюту из-за укрепления рубля. По словам независимого финансового консультанта Светланы Самойловой, держателям карт банков, которые попали под санкции, переживать не стоит, ограничения могут сказаться на тех людях, кто находится за границей.

– Возможно, они не смогут снять валюту со своей карты. Но в данный момент российские банки работают в штатном режиме, – заявила она.

Также эксперт отметила, что возможное отключение России от системы SWIFT не сильно повлияет на жизнь россиян, так как ограничения коснутся в основном валютных переводов.

– Если сейчас вы оплачиваете всё рублями, тревожиться не стоит, сможете делать то же и впредь. Есть платежная система «МИР», благодаря которой мы сможем совершать платежи по России. Если все же нас отключат, уверена, будут другие способы перевода денег за границу, – пояснила Самойлова.