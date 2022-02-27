Тюменская область лидирует в УФО по жилищному строительству. Фото: Вадим Бегун

Тюменская область лидирует в УФО по жилищному строительству по показателям 2021 года.

В регионе зафиксировано максимальное значение ввода жилья: всего введено в расчете на 1000 человек 1 тыс. 105,5 кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками - 518,5 кв. метров.

Кроме того, согласно данным «Тюменьстата», область первая по объемам производства молока (359 кг), яиц (903 штуки) в хозяйствах всех категорий на душу населения.

Напомним, что по итогам 2021 года в Тюменской области введено в эксплуатацию более 1,7 миллиона квадратных метров жилья, передает «Вслух.ру».