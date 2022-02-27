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Звезды27 февраля 2022 4:18

В Тюмени пройдет читка книги Владимира Бибихина «Лес»

Мероприятие состоится в МТЦ «Космос»
Сергей Швецов
В Тюмени пройдет читка книги Владимира Бибихина «Лес». Фото - google.com.

В Тюмени пройдет читка книги Владимира Бибихина «Лес». Фото - google.com.

В Тюмени пройдет читка книги Владимира Бибихина «Лес». Мероприятие состоится в МТЦ «Космос» 4 марта в 19.00.

– Набираем будущих участников для создания своих творческих работ любого формата по мыслям и идеям Владимира Бибихина. На первом этапе знакомства вы узнаете биографию и мировоззрение автора, по философии которого поставлены спектакли и перфомансы, – отметили организаторы проекта.

Чтение книги пройдет под руководством организатора лаборатории симультанного перформанса SIM_V Lab, кандидата философских наук Германа Преображенского, передает «Тюменская линия».