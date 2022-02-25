«РН-Пурнефтегаз» организовал мастер-класс по русским народным промыслам для воспитанников школы-интерната национальной деревни Харампур.

В рамках долгосрочного проекта «Северная дружба» нефтяники провели мастер-класс по живописи и русским народным промыслам для детей коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие приурочили к году народного искусства и культурного наследия, который объявлен Президентом РФ на 2022 год.

Участниками мастер-класса стали ученики школы-интерната национальной деревни Харампур. Им рассказали об основных народных промыслах России – формах творчества, в которых чётко прослеживается многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа. В практической части мастер-класса детей лесных ненцев учили росписи игрушек в стиле хохлома. На занятии каждый школьник получил творческий набор: гипсовую матрёшку и акриловые краски, с помощью которых мог «оживить» игрушку в традиционных цветах хохломы: красном, золотом, чёрном и зелёном.

По окончании мастер-класса сотрудники общества провели викторину для школьников на знание русских народных промыслов. В завершение мероприятия нефтяники подарили ученикам школы-интерната подарки: интеллектуальные игры, творческие наборы, а также наборы юного блогера с кольцевой светодиодной лампой, универсальным штативом, держателем телефона и микрофоном. Также на память о мастер-классе детям остались русские красавицы – нарядные хохломские матрёшки, расписанные вручную самими ребятишками.

«РН-Пурнефтегаз» на постоянной основе проводит политику социальной ответственности по отношению к коренным жителям Ямала. Среди проектов – возрождение национальной деревни Харампур, в которой проживают более двух тысяч ненцев. С 2002 года нефтяники построили в поселении капитальные дома, инженерные сети, цех по переработке рыбы, клуб с библиотекой, а также школу-интернат, включающую здание школы, игровой дом и спальные корпуса. На протяжении девяти месяцев в школе-интернате обучаются и живут более ста детей кочевых ненцев. Школа оснащена современным оборудованием и мебелью, здесь созданы все условия для учёбы, досуга, занятий спортом, рукоделия, в том числе традиционными ремёслами.