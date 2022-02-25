В Тюмени грузовой поезд сбил 30-летнего мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

На перегоне Тюмень – Войновка Тюменского района грузовой поезд сбил мужчину. Инцидент произошел ночью 24 февраля.

30-летний житель поселка Боровский шел вдоль железнодорожного полотна по остановочной платформе и находился в габарите поезда. Машинист грузового состава, увидев человека, стал сигналить и резко тормозить, но травмирования избежать не удалось.

– Мужчину госпитализировали в городскую больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, – рассказывают сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Они напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Движение вдоль железнодорожных путей разрешается на расстоянии не ближе 5 метров от крайнего рельса.