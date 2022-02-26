Тюменцам рассказали, как пережить сезонную линьку питомцев в квартире Фото: Вера Зенина

Грядет весна, а вместе с ней и линька домашних питомцев. Выпадение и отрастание новой шерсти - естественный процесс, который напрямую связан со здоровьем животного, его иммунитетом и самочувствием.

- В норме у собак и кошек линька происходит два раза в год. Весенняя линька начинается сразу после завершения морозов. Происходит сброс теплого подшерстка и густой шерсти, идет обновление шкуры к летнему периоду. Продолжительность линьки весной - кратковременная. Естественная сезонная линька протекает в течение 7-14 дней, - отметила ветеринар из п. Голышманово Анастасия Павлова.

Также, по ее словам, шерсть обновляется постепенно, поэтому не надо вычесать все и сразу. Эффективно удаляет лезущую шерсть четка-перчатка. Такие манипуляции полезны животному: помогают удалить отмершие волосы и ускоряют рост новых, стимулируют верхний слой эпидермиса, что улучшает кровоснабжение и поступление питательных веществ к корням волос.

Кроме того, перед сезоном линьки надо обязательно обратить внимание на питание животных. Если они едят корм низкого класса или человеческую еду, стоит добавить в ежедневный рацион комплекс хороших витаминов и белок в виде мяса с низкой жирностью, печени и куриных сердец.

Купание тоже помогает быстрее справиться с линькой, но главное - не переусердствовать. Еще никогда нельзя брить хвостатых машинкой. Большинству из них это приносит вред, особенно кошкам.