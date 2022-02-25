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Здоровье25 февраля 2022 9:55

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 февраля 2022 года: умерло еще 8 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 февраля 2022 года
Сергей Швецов
Число умерших от коронавируса в Тюмени 25 февраля 2022 года увеличилось на 8.

Число умерших от коронавируса в Тюмени 25 февраля 2022 года увеличилось на 8.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 25 февраля 2022 года увеличилось на 8. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 887 человек.

За последние сутки в России выявлено 123 460 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 937 человек, на 73% больше по сравнению с 24 февраля. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 167 310 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 052 028 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 365 летальных исходов, выздоровел 13 139 971 человек.