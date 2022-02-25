Тюменские супруги перестали пить ради возращения пятерых детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Армизонском районе суд вернул пятерых детей супружеской паре Александру и Наталье К. Теперь с них не будут взыскивать алименты.

– Как следует из материалов дела, они нигде не работали, пьянствовали и не занимались воспитанием детей. В мае 2021 года суд ограничил их в родительских правах и передал детей попечителям, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С тех пор пара прошла лечение от алкогольной зависимости и сделала в своем доме косметический ремонт. Специальная комиссия увидела, что теперь там тепло и чисто, проведен водопровод и газовое отопление. Кроме того, в комнатах появилась мебель и вся необходимая для жизни бытовая техника.

Таким образом, квартира стала соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. В доме есть все необходимое для проживания и воспитания несовершеннолетних детей. Администрация района положительно отзывается о семье.