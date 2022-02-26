В Голышманово возобновила работу воскресная школа при храме Вознесения Господня

Фото: Воскресная школа храма Вознесения Господня, соцсети

В п. Голышманово возобновила работу воскресная школа при храме Вознесения Господня. Теперь занятия для детей организуют настоятель отец Александр и матушка Валентина Корниенко. Они с готовностью дают ребятам новые знания.

- В нашей школе ведем храмоведение, воспитываем духовные ценности, рассказываем детям, как себя вести в церкви, что такое икона и православие, зачем нужно молиться. Также дети учатся любить свою родину, почитать родителей и помогать ближнему. Еще мы изучаем закон Божий и Библию, - говорит настоятель храма Вознесения Господня отец Александр.

Чтобы занятия проходили более эффективно, для обучения используют специальную литературу.

Всего в воскресную школу при храме Вознесения Господня ходят больше 20 голышмановских ребятишек, при этом прием учеников еще не завершен. Занятия проводятся каждое воскресение - сразу после Божественной Литургии.

Кроме учебы дети занимаются творчеством, участвуют в разных мероприятиях, выезжают на экскурсии и поют в церковном хоре, сообщает Мегатюмень.