Ирина Ульянова: «Меры соцподдержки семей с детьми необходимо наращивать». Фото: Ольга Крыльцова

Член общественной палаты Тюменской области Ирина Ульянова заявила, что меры соцподдержки семей с детьми необходимо не только сохранить, но и наращивать. Свою точку зрения она выразила, выступая на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

– Поддерживаю решение о каждом рубле, выделенном из бюджета на поддержку матерям. Данные исследований показывают, что поддержка материнства в виде пособий и выплат так или иначе формирует ощущение защищенности и положительно влияет при репродуктивном выборе женщины, – сообщила Ульянова.

Напомним, что в Тюменской области с 1 февраля 2022 года размер пособия на ребенка, которое предоставляется один раз в квартал нуждающимся семьям, будет проиндексирован на 8,4%. Индексация коснется доплаты к пособию для обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами. Размер пособия и доплаты к нему будут увеличиваться на коэффициент, который определяет правительство России.