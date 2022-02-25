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Происшествия25 февраля 2022 7:08

В Тобольске в ДТП ранен двухлетний мальчик

Обстоятельства аварии выясняются
Сергей Швецов
В Тобольске в ДТП ранен двухлетний мальчик.

В Тобольске в ДТП ранен двухлетний мальчик.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия. В них ранены пять человек, среди которых один малыш.

– В Тобольске на перекрестке улиц Семена Ремезова и Ленской столкнулись автомобили ГАЗ и «Тойота-Лэнд-Крузер». 24-летний водитель на грузовике, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил иномарку, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В аварии ранен двухлетний пассажир «японца». К счастью, мальчика перевозили в детском кресле. Медики не стали его госпитализировать. В настоящее время специалисты ведомства выясняют обстоятельства аварии.