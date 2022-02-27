Масленица в Тобольске состоится 6 марта. На гуляниях разыграют электросамовар с чайным сервизом.

– По пути на Базарную площадь с Верхнего посада в Нижний будет работать здание богадельни, где мастерицы народного творчества организуют мастер-классы. Пройдет выставка ремесленников Тобольска и Тобольского района, будут бесплатно наливать горячий чай. Внизу развернутся масленичный стол, мангальные зоны, торговые точки, каток, сцены, сообщила заместитель директора местного департамента по культуре и туризму Татьяна Волкова.

Жителей и гостей Тобольска ждут на активности с 13.00 до 15.00. Воздушный шар начнет работу в 12.00. Найти его можно будет на Красной площади, на территории Кремля. Сожжение чучела проведут в 15.30, передает «Тюменская область сегодня».