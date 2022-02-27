В Тюменском районе возведут новые детские площадки. Фото: Вадим Бегун

В Тюменском районе возведут новые детские площадки. Они появятся в поселке Московский на территории парка «Молодёжный» и в новом районе села Чикча в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По информации пресс-службы главы района, на территории парка «Молодёжный» игровой комплекс появится на месте уже существующей детской площадки. Просто ее элементы физически и морально устарели. Площадка очень востребована, потому что рядом расположена школа. Сейчас проект находится на стадии поставки.

Работы по установке комплекса планируют завершить до 15 июня. В Чикче площадка появится ещё раньше: уже заключён договор на строительно-монтажные работы, проект планируется завершить к 1 мая.