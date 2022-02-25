Теплая погода ожидает тюменцев в предстоящие выходные. Фото: Вадим Бегун

Теплая погода ожидает тюменцев в предстоящие выходные. Температура наружного воздуха не опустится ниже четырех градусов.

По прогнозам местных синоптиков, завтра, 26 февраля, на небе плотных туч не будет. А это значит, что горожане смогут насладиться солнечным теплом. Днем ожидается четыре градуса со знаком минус, ночью – минус восемь.

В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью около пяти метров в секунду и порывами до девяти метров в секунду. Не изменит он свое направление и в воскресенье. 27 февраля в областной столице пойдет небольшой снег. Он начнется днем и продолжится вечером. На улице будет пасмурно.

Что касается следующей недели, то она будет солнечной. Средняя температура воздуха составит около трех градусов со знаком минус. К выходным еще потеплеет, начнется снегопад.

Кстати, 26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей. И наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветер, тепло и снег.