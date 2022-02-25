Под Тюменью изготовили 70 тонн масла из сырья неизвестного происхождения. Фото: Вадим Бегун

Специалисты тюменского управления Россельхознадзора обнаружили фантомную площадку ООО «Добрыня», где занимались оборотом масла неизвестного происхождения. Там изготовили 70 тонн сливочного масла и направили в Свердловскую область на реализацию.

– По адресу фактического местонахождения площадки в селе Бархатово Исетского района находится крупный молочно-мясной комплекс, который подтвердил информацию об отсутствии каких-либо хозяйственных связей с «Добрыней», – сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что продукцию произвели на предприятии в Бурятии из сырья неизвестного происхождения. Какие-либо сопроводительные ветеринарные документы на используемое сырое молоко отсутствуют.

Получателя продукции уведомили о факте выявления. Информация о производстве сливочного масла из сырья неизвестного происхождения направлена для принятия мер в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.