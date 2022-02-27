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Общество27 февраля 2022 3:00

Погода на 27 февраля 2022 года в Тюмени: днем пойдет снег

Пасмурно
Сергей Швецов
В Тюмени днем пойдет снег.

В Тюмени днем пойдет снег.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 февраля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем пойдет снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Температура воздуха ночью минус 8 градусов, днем ожидается 1 градус со знаком минус. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, северо-западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день отмечались "Бабьи взбрыксы" - в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.