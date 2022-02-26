На тюменском Градостроительном форуме обсудят новшества отрасли и требования к работникам

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В Тюмени пройдет уже третий Градостроительный форум, на котором обсудят новшества в строительной отрасли, вступающие в силу в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента потребительского рынка.

- Во время проведения форума и выставки «Строительство и архитектура», которые организуются при поддержке правительства Тюменской области и Союза строителей, мы намерены создать условия для продуктивного диалога между проектными и строительными организациями, поставщиками продукции и услуг, - говорит генеральный директор АО «Тюменская Ярмарка» Михаил Брудков.

Также, по его словам, строительная отрасль не стоит на месте, появляются новые технологии и меняется нормативная база. Именно об этом и пойдет речь на секциях.

В частности, с 1 сентября 2022 года вводится обязательная независимая оценка квалификации специалистов, организующих работы по строительству, инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию, которые включены в Национальный реестр. Они должны раз в пять лет проходить квалификационный экзамен.

- В настоящее время пробно сдать теорию можно по квалификации «Организатор строительного производства». И подобных вопросов для обсуждения на форуме много. Касаются они и системы среднего и высшего профобразования строителей. Тему подготовки кадров для строительной отрасли готовы поддержать вузы и ссузы, а представители строительного института ТИУ готовят доклад о развитии «индустрии 4.0, - добавил Михаил Брудков.