Тюменские хирурги удалили жителю Татарстана девятисантиметровую мозговую опухоль

Фото: ОКБ №2

Тюменские хирурги ОКБ №2 удалили жителю Татарстана злокачественную 9-сантиметровую мозговую опухоль. Ее медики обнаружили во время обследования.

- Нужна была операция, мне посоветовали оперироваться в Тюмени, в ОКБ №2, сказали, что там работает прекрасный нейрохирург, который мне поможет. Так и получилось. 17 февраля мне сделали операцию, а уже 22 - выписали, - рассказал пациент.

О своем заболевании мужчина не подозревал, пока однажды не испытал кратковременную потерю сознания и эпилептические судороги, застигшие его прямо за рулем автомобиля. К счастью, серьезной аварии удалось избежать, а мужчину доставили в ближайшую экстренную больницу.

- Оперативное лечение таких патологий является частью сложной нейрохирургии. Такие опухоли растут медленно, но со временем прогрессируют в более осложненную форму, - поделился оперирующий врач и заведующий отделением нейрохирургии ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

Кстати, на сегодняшний день тюменская ОКБ №2 - единственная медорганизация на юге Тюменской области, оказывающая экстренную и неотложную специализированную помощь взрослым и детям с черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, а также людям с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.