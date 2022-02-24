АО «Транснефть – Сибирь» повышает надежность системы магистральных нефтепроводов. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на территории Свердловской области.

Во время плановой остановки транспортировки нефти на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры – Клин, Уренгой – Холмогоры, Шаим – Тюмень, Хохряковский ЦСП – Тюменский КСП и нефтеперекачивающих станциях (НПС) выполнены работы по замене восьми задвижек диаметром от 700 до 1200 мм. Установленная запорная арматура при эксплуатации отличается высокой степенью надежности. В соответствии с запланированным графиком, для своевременного устранения износа узлов, возникающего в процессе эксплуатации на НПС «Красноленинская» выполнен ремонт трех клиновых задвижек.

На линейной части МН Холмогоры – Клин проведены работы по замене четырех дефектных участков трубопровода общей протяженностью 220 метров. Для безопасного проведения ремонта работы по вытеснению нефти выполнены с применением инертно-газовой смеси. Цель – поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

После окончания работ по замене выполнено подключение нового подпорного насосного агрегата на НПС «Шаим-2». Новое оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным межремонтным периодом.

В плановых работах было задействовано свыше 250 человек, использовалось более 100 единиц спецтехники и оборудования. Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования производственных объектов АО «Транснефть – Сибирь».

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.