Владимир Якушев: «К 2024 году в регионах УрФО обманутых дольщиков быть не должно». Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред президента РФ Владимир Якушев заявил, что к 2024 году в регионах УрФО обманутых дольщиков быть не должно. Сообщение прозвучало во время заседания, которое провёл заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Стало известно, что в январе 2022 года в федеральном округе введено 789 тысяч квадратных метров, что в 2,6 раза больше, чем за первый месяц 2021 года. Строительный задел, сформированный в январе текущего года, в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что вопросы восстановления прав обманутых дольщиков актуальны для пяти регионов УрФО. В Тюменской области людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, нет. По состоянию на 18 февраля, в едином реестре проблемных объектов УрФО числится 81 объект.

– В феврале мы вместе с регионами УрФО предметно рассмотрели каждый проблемный объект. Обсудили способы и сроки восстановления прав граждан. Системная работа в этом направлении продолжается, – отметил полпред.