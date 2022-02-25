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Общество25 февраля 2022 4:00

В Тюмени 25 февраля 2022 года отключат пять светофоров

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
В Тюмени 25 февраля 2022 года отключат пять светофоров.

В Тюмени 25 февраля 2022 года отключат пять светофоров.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 25 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 12.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Тимуровцев и Павлова, с 8.00 до 20.00 – на пересечении улиц Харьковской и Елизарова, Харьковской и Минской, Харьковской и Холодильной, а также у дома № 42 на улице Холодильной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.