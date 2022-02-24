В Тюменской области в ДТП погибли два человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области в ДТП погибли два человека. Оба дорожных инцидента случились в День защитника Отечества, 23 февраля.

Так, на 1-м километре Старотобольского тракта ночью «Тойота» влетела в дерево. Как выяснилось, 35-летний водитель, который получил тяжелые ранения и после скончался от полученных ран в больнице, не имеет права управления транспортом.

Вторая авария случилась на 123-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень. Здесь, по данным пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, «Лада-Ларгус» сбила 28-летняя жительницу Ялуторовского района.

– Предварительно известно, что она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом. Обстоятельства выясняются. Девушка скончалась на месте ДТП, машина съехала в кювет, – добавили в ведомстве.