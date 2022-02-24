Тюменские детсады и школы купят пианино и ноутбуки. Фото: Ольга Крыльцова

Детсады и школы Тюменской области купят пианино и ноутбуки. Для этого местному департаменту образования и науки дополнительно выделят 2,5 млн рублей. Постановление уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что один миллион рублей дадут викуловской школе № 1. Деньги пойдут на закупку компьютеров в муниципальную собственность. Велижанская школа в Нижнетавдинском районе приобретет ноутбуки на 208,5 тысячи рублей, а емуртлинская средняя школа в Упоровском районе – оборудование на 200 тысяч.

Что касается областной столице, то здесь повезло детсаду № 7: детишкам купят оборудование почти на полмиллиона рублей. А воспитанники детского сада № 12 будут иметь возможность поиграть на цифровом пианино за 85 тысяч рублей. В детском саду № 155 планируется отремонтировать помещения, на это направят 536,2 тысячи рублей.