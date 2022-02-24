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Общество24 февраля 2022 11:01

Тюменцам напомнили о правильном остеклении балконов

Сергей Швецов
Тюменцам напомнили о правильном остеклении балконов.

Тюменцам напомнили о правильном остеклении балконов.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнили о правильном остеклении балконов. Дело в том, что уже вступили в силу новые правила пользования жилыми помещениями.

– Остеклять балконы и лоджии по-прежнему можно, если это не является перепланировкой, переустройством или не изменяет внешний вид зданий, регламентированный региональными правилами (особенности проекта, культурные объекты), – сообщила адвокат Олеся Евсеева.

Отметим, что запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержится в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденных еще в 2006 году.

Граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.