Тюменцам напомнили о правильном остеклении балконов. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнили о правильном остеклении балконов. Дело в том, что уже вступили в силу новые правила пользования жилыми помещениями.

– Остеклять балконы и лоджии по-прежнему можно, если это не является перепланировкой, переустройством или не изменяет внешний вид зданий, регламентированный региональными правилами (особенности проекта, культурные объекты), – сообщила адвокат Олеся Евсеева.

Отметим, что запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержится в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденных еще в 2006 году.

Граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.