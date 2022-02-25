Тюменец приставил нож к горлу гостя, приревновав к нему жену. Фото: Ольга Крыльцова

К участковому обратился 40-летний житель Увата, который заявил, что ему угрожали убийством. Сотрудник полиции узнал, что потерпевший накануне пришел в гости к ранее судимому приятелю, мужчины распивали алкоголь.

В ходе застолья подозреваемый приревновал свою супругу к гостю. Злоумышленник взял со стола кухонный нож, подошел со спины к потерпевшему и, высказывая угрозы убийством, приставил его к шее оппонента.

– На шум вышла жена подозреваемого, которая выхватила у супруга нож и увела его в соседнюю комнату. Воспользовавшись моментом, гражданин поспешил вернуться домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении жителя Уватского района отделением дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.