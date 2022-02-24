Более пятисот тюменцев примут участие в WorldSkills Russia

Более пятисот человек примут участие в WorldSkills Russia, который пройдет в Тюменской области с 3 по 7 марта. Победители поедут на национальный чемпионат.

– В этом году планируется провести 84 компетенции в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Кстати, их число увеличилось по сравнению с прошлым годом. Соревнования помогают готовить кадры. Подготовка ориентирована на практические потребности работодателей региона, – отметил директор департамента труда и занятости региона Александр Сидоров.

Напомним, что движение WorldSkills существует с 1946 года. Участие в нем принимают более 75 стран. Соревнования проходят на разных уровнях, начиная с выявления победителей в учебных заведениях, на предприятиях, заканчивая чемпионатами.