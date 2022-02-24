250 тысяч предпринимателей воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера за четыре месяца. Фото - Сбер.

Почти 250 тысяч клиентов, владельцев малого и микробизнеса, стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта. Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

– С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот, его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами – по 25 тысяч.

«Юрист для бизнеса» позволяет получить устную юридическую консультацию по вопросам бизнеса и личным делам владельца бизнеса, провести переговоры от имени клиента. С помощью сервиса «Бухгалтерия для ИП» можно вести бухгалтерию онлайн, а с помощью сервиса «Работа.ру» – искать сотрудников. «Электронный документооборот» даёт возможность отправить отчётность в госорганы или обменяться важными документами с партнёрами.