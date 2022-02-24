Над Червишеским трактом в Тюмени в 2022 году возведут развязку.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Над Червишевским трактом в Тюмени в 2022 году возведут развязку протяженностью более 4,7 километра. В настоящее время местные власти ищут подрядчика. Об этом распорядился губернатор региона Александр Моор.
– Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к г. Тюмени» станет одним из крупнейших объектов дорожной инфраструктуры, которые начнут строить в Тюменской области в следующем году, – подчеркнули в информационном центре правительства области.
В ведомстве отметили, что развязка будет иметь форму неполного клевера. Одну разворотную петлю заменит разворот, отнесённый к деревне Ожогино. Это нужно для сохранения памятника природы «Тополя».
Кстати, на объекте будет надземный пешеходный переход, а также велосипедные и пешеходные дорожки.