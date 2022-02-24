Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 февраля 2022 года: умерло еще 6 человек

Число умерших от коронавируса в Тюмени 24 февраля 2022 года увеличилось на 6. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 24 февраля 2022 года увеличилось на 6. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 879 человек.

За последние сутки в России выявлено 132 998 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 632 человека, на 47,2% меньше по сравнению с 23 февраля. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 136 433 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 928 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 348 578 летальных исходов, выздоровел 12 972 661 человек.