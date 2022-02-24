Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 февраля 2022 года: заболели еще 1 975 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 февраля 2022 года увеличилось на 1 975. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 февраля 2022 года увеличилось на 1 975. Всего с начала пандемии ковид подхватили 158 203 человека.

За последние сутки в России выявлено 132 998 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 632, это на 47,2% меньше по сравнению с 23 февраля. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 136 433 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 928 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 348 578 летальных исходов, выздоровели 12 972 661 человек.