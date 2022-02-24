Сбербанк запустил сервис проверки онлайн-переводов близких людей. Фото - Сбер.

Сбербанк запустил уникальный сервис, не имеющий аналогов в России, – подтверждение операций «второй рукой». Это дополнительная проверка переводов клиента со стороны его доверенного лица.

Теперь, перед тем как банк исполнит онлайн-перевод, транзакция будет попадать на дополнительную проверку помощнику из числа близких людей клиента. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он может связаться с выполняющим перевод для уточнения обстоятельств и при необходимости заблокировать ее исполнение.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В первую очередь новый сервис защищает клиентов пожилого возраста. Именно они чаще всего страдают от преступных действий мошенников, совершая под психологическим давлением переводы денежных сумм неизвестным лицам. Стоит отметить, что сервис абсолютно безопасен для клиента. Помощники, которые могут подтвердить или отклонить операцию своего доверенного лица, идентифицированы банком. Они не могут инициировать операции за клиента, также они не видят остатки и поступления по счетам.

Подключить услугу можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для этого требуется согласие клиента и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию. Использование данного сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.

Чтобы защитить себя от мошенничества, достаточно знать и использовать на практике ряд правил кибербезопасности. Сбербанк рекомендует своим клиентам не сообщать посторонним людям CVC/CVV-коды банковских карт, коды из СМС для подтверждения операций, логин и пароль от интернет-банка, пользоваться только официальными сайтом и мобильными приложениями Сбербанка. Кроме того, подробная инструкция, как обезопасить себя от мошенников с типичными схемами обмана клиентов, размещена на сайте банка в разделе «Частным клиентам».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.